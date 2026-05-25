Il Papa ha affermato che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale a scopi militari può portare a una spirale distruttiva. La dichiarazione sottolinea che l’IA riguarda tutti, incluso il Chiesa. La questione è stata affrontata in un contesto di discussione più ampia, senza specificare dettagli su eventuali politiche o azioni concrete. La dichiarazione non fa riferimento a iniziative o decisioni di singoli paesi o enti, ma si limita a mettere in evidenza i rischi associati all’uso militare dell’IA.

L’affermazione secondo cui l’ intelligenza artificiale riguarda chiunque è assolutamente vera. Basti pensare che, in questo dibattito, neanche il Papa è escluso. Il coinvolgimento di Papa Leone XIV, infatti, risulta essere coerente con il ruolo che riveste. Tuttavia, parliamo nello specifico dell’IA a fini militari. Un argomento controverso e altresì attuale, specie se osserviamo quanto accaduto tra Anthropic e il Pentagono. Pertanto, anche il pontefice ha deciso di presentare in Vaticano il manifesto Magnifica Humanitas, dedicato proprio all’IA. Papa Leone XIV esprime preoccupazione per l’uso dell’IA in operazioni militari. È stato proprio Papa Leone XIV a definire l’intelligenza artificiale impiegata nelle operazioni militari una «spirale distruttiva». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Papa Leone XIV: l’IA a fini militari porta verso una «spirale distruttiva»

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Papa León XIV: Ay de quienes usan la religión para fines políticos o militares

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