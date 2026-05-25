Pagamenti digitali Perché dal 2027 i registratori saranno obsoleti

Entro il 2027, circa 1,7 milioni di registratori telematici installati tra il 2019 e il 2020 diventeranno obsoleti. Le scadenze fiscali previste indicano che questi dispositivi, utilizzati per i pagamenti digitali, non saranno più funzionanti. La fine del ciclo di vita di questi registratori si avvicina, richiedendo eventuali sostituzioni o aggiornamenti da parte di commercianti e professionisti.

LE SCADENZE fiscali si avvicinano. Entro il 2027 circa 1,7 milioni di registratori telematici installati tra il 2019 e il 2020 raggiungeranno la fine del proprio ciclo di vita. Si tratta di quasi l’80% dei dispositivi oggi in uso, progettati per sostenere un numero limitato di chiusure di cassa. Il dato, emerso dall’osservatorio Fiscalizzazione in Cloud della tech company europea fiskaly fotografa un passaggio cruciale per il sistema fiscale e commerciale italiano: quello dalla dipendenza dall’hardware verso modelli digitali basati su software e cloud. Questa progressiva obsolescenza si inserisce in un contesto di trasformazione più ampio, segnato dalla crescita dei pagamenti cashless. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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