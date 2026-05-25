Oroscopo settimanale di Branko dal 25 al 31 maggio | Toro e Gemelli premiati con 5 stelle
Tra il 25 e il 31 maggio, Branko ha pubblicato il suo oroscopo settimanale, assegnando cinque stelle ai segni del Toro e dei Gemelli. L’astrologo prevede che questi segni riceveranno riconoscimenti e favori durante questa settimana. Il resto dei segni riceve invece valutazioni variabili, senza particolari premi o penalizzazioni. La previsione si basa su influenze astrali specifiche per ciascun segno zodiacale.
Ariete – Stai facendo un po’ di confusione tra questioni di cuore e portafoglio, e questo finisce per incrinare i rapporti sia in famiglia che con il partner. Tutta colpa di un cielo agitato: c'è un Marte polemico e diffidente che rema contro Venere e Giove proprio nel settore degli affetti domestici. Che peccato, perché l'oroscopo di Branko ti ricorda che hai un Sole splendido e pieno di energia da sfruttare! Invece di calcolare ogni minimo dettaglio con il bilancino, specie nel fine settimana, dovresti solo pensare a rilassarti. La Luna ti rende un po' insicuro e apprensivo per la salute, ma non c'è alcun motivo di allarmarsi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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