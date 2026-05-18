Dal 18 al 24 maggio, l'oroscopo settimanale di Branko fornisce previsioni per tutti i segni, con particolare attenzione ai Gemelli, che ottengono la valutazione massima di cinque stelle. La classifica settimanale evidenzia le posizioni di ogni segno zodiacale, offrendo indicazioni sulle tendenze e gli aspetti principali che caratterizzeranno questa settimana. L'analisi si concentra esclusivamente sui dati forniti dall'oroscopo, senza aggiunte o interpretazioni personali.

Secondo l’oroscopo di Branko della settimana dal 18 al 24 maggio, i Gemelli inizieranno la settimana con un lunedì fantastico per l'amore, ma da martedì dovranno concentrarsi sul lavoro, per poi festeggiare giovedì l'arrivo del Sole nel segno. I nativi dello Scorpione dovranno evitare polemiche con il partner e sfruttare il favore di Mercurio e Venere per dialogare, cercando al contempo di scaricare la tensione accumulata a causa di Marte contrario. I nati sotto il segno dell’Acquario accuseranno un po' di stanchezza e nervosismo, motivo per cui dovranno evitare i battibecchi in famiglia e staccare la spina nel weekend per ricaricare le batterie, pur continuando a godersi un periodo forte per i sentimenti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Oroscopo settimanale di Branko dal 18 al 24 maggio e classifica per tutti i segni: 5 stelle fantastiche per i Gemelli

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