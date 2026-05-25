L'oroscopo settimanale segnala che i nati sotto il segno dell'Ariete devono risolvere accordi in sospeso, mentre i Gemelli sono invitati a confrontarsi con un cambiamento. Con il Sole in Gemelli, la mente è attiva e le connessioni aumentano, creando un’atmosfera ricca di occasioni.

Con il Sole in Gemelli la mente è vivace, le connessioni si moltiplicano e l’aria si carica di possibilità. È una settimana che invita a comunicare, esplorare e muoversi, ma con una direzione precisa, non per dispersione. La Luna accompagna questo percorso spostandosi dalla Vergine al Sagittario, portando prima attenzione ai dettagli e alle responsabilità, poi un’apertura verso orizzonti più ampi, verso il significato di ciò che si sta costruendo. Il momento culminante arriva il 31 maggio con la Luna Piena in Sagittario, la seconda del mese, un evento raro che amplifica tutto ciò che è rimasto in sospeso. È una Luna di chiusura e di visione: porta a compimento cicli, illumina verità che si cercava di ignorare, chiede di scegliere in quale direzione andare davvero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oroscopo della settimana: “Ariete, è il momento di chiarire accordi rimasti in sospeso. Gemelli, è tempo di affrontare un cambiamento”

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Oroscopo Settimanale: dal 29 Dicembre al 4 Gennaio 2026

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