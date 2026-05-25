Il corpo di Stewart McLean è stato trovato senza vita diversi giorni dopo la sua scomparsa dalla sua abitazione. Secondo le indagini, l’attore era scomparso prima del ritrovamento del corpo, avvenuto in circostanze ancora da chiarire. Le forze dell’ordine stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza e ascoltando testimoni per ricostruire gli ultimi movimenti dell’uomo. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle cause della morte o eventuali sospetti.

Roma, 25 maggio 2026 – Il mistero sulla morte di Stewart McLean si infittisce di ora in ora. A oltre 24 ore dal ritrovamento del corpo dell’attore canadese noto per la serie Netflix Virgin River, emergono nuovi elementi che stanno spingendo gli investigatori a concentrarsi sulle ultime giornate trascorse nella sua abitazione di Lions Bay, nella British Columbia. Cosa sappiamo. Quando è stato visto l’ultima volta Stewart McLean. Secondo quanto riferito dalla polizia canadese, McLean sarebbe stato visto per l’ultima volta proprio nella sua casa il 15 maggio. Tre giorni dopo è scattata la denuncia di scomparsa e il caso, inizialmente trattato come un allontanamento volontario, si è trasformato rapidamente in un’indagine per omicidio dopo il ritrovamento di “elementi compatibili con un’azione criminale”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Omicidio Stewart McLean, nuovi dettagli: l’attore è sparito da casa giorni prima del ritrovamento

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Scomparsa dell’attore Stewart McLean: la polizia indaga per omicidioLa polizia sta indagando sulla scomparsa dell’attore Stewart McLean, avvenuta il 15 maggio a Lions Bay, ipotizzando un possibile omicidio.

Temi più discussi: Scomparso da giorni, trovato morto l'attore Stewart McLean: si indaga per omicidio; Morto Stewart McLean, attore di Virgin River: l'ipotesi degli investigatori è omicidio; Stewart McLean: l'attore, apparso anche in Virgin River, potrebbe essere vittima di un omicidio; Addio a Stewart McLean, attore di Virgin River. Si indaga per omicidio.

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‘Virgin River’ Attore Stewart McLean Trovato Morto Tra Indagine per Scomparsa e Omicidio reddit

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