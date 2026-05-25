Oltre due terzi delle sezioni scrutinate | si consolidano le posizioni

Oltre due terzi delle sezioni sono state scrutinate, e i risultati si consolidano. La città si prepara al ballottaggio, mentre i dati ufficiali indicano le percentuali di voto e le tendenze emergenti. Le schede analizzate mostrano le preferenze della maggior parte degli elettori, con alcune zone che evidenziano differenze significative rispetto ad altre. La situazione rimane in evoluzione mentre si attende il completamento dello scrutinio.

Oltre due terzi delle sezioni sono state scrutinate e mentre la città pensa al ballottaggio che verrà, i risultati si consolidano. Comanducci è al 43,79 per cento, Ceccarelli al 31,99 e Donati al 20,73.Marinelli è all'1,92, Menchetti all'1,13 e Andreani allo 0,45. . 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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