Nuovo sindaco Cervia i risultati | segui lo spoglio in tempo reale
Le operazioni di voto per le elezioni comunali a Cervia si sono appena concluse e lo spoglio delle schede è in corso. Tra i quattro candidati in corsa, si attende di conoscere il nome del nuovo sindaco, scelto dagli elettori. La consultazione si è svolta oggi, con i risultati che saranno disponibili a breve.
Cervia (Ravenna), 25 maggio 2026 – Si sono concluse le operazioni di voto per le elezioni comunali a Cervia e tra poco si conoscerà il nome del nuovo sindaco, scelto dagli elettori tra i 4 candidati in corsa. Segui qui lo spoglio in diretta delle schede. Elezioni comunali 2026 a Cervia: lo scrutinio in diretta. I 4 candidati sindaco. Quattro i pretendenti alla poltrona di primo cittadino, ciascuno con una propria visione e una storia personale. Mirko Boschetti (sostenuto da: Alleanza Verdi Sinistra, Partito Repubblicano Italiano, Movimento 5 Stelle, Partito democratico, Lista civica ‘Per Cervia – Innovare Insieme’, Lista civica ‘Cervia Fare Comune’), rappresentante del Partito Democratico, è stato assessore con deleghe a settori strategici come i lavori pubblici e le attività economiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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