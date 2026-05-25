Una nuova truffa su WhatsApp sfrutta il tema del mancato pagamento del pedaggio autostradale. I truffatori inviano messaggi che fingono di essere comunicazioni ufficiali, chiedendo pagamenti immediati o dati personali. Con l’aumento dei viaggi estivi e l’uso delle autostrade, si segnala la diffusione di questi messaggi ingannevoli. È importante verificare sempre la provenienza delle comunicazioni e non condividere informazioni sensibili.

Con l’arrivo dell’estate e l’aumento dei viaggi, soprattutto in autostrada, non bisogna abbassare la guardia. Sono all’orizzonte nuovi tentativi di truffe che estorcono dati personali con l’inganno per rubare denaro con la scusa di un presunto pedaggio autostradale non pagato. Si tratta di una forma di phishing sempre più diffusa in Italia, che punta a sottrarre dati personali e bancari facendo leva su situazioni quotidiane. L’allarme riguarda una campagna che utilizza la messaggistica istantanea per simulare comunicazioni di enti legati alla gestione autostradale. Come funziona la truffa. Il meccanismo è piuttosto semplice e per questo rischia di funzionare, soprattutto se a ricevere il messaggio è qualcuno che tende a mettere in dubbio la buona riuscita di ogni operazione quotidiana. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Nuova truffa su WhatsApp per mancato pedaggio autostradale, come riconoscerla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SPOPOLA UNA NUOVA TRUFFA SU WHATSAPP: ECCO COME RICONOSCERLA ED EVITARLA!

Notizie e thread social correlati

"Paga il pedaggio o rischi la multa": la nuova truffa su WhatsApp, come riconoscerlaLa polizia postale ha segnalato una nuova truffa diffusa su WhatsApp, in cui alcuni utenti ricevono messaggi falsi che sembrano provenire da...

Temi più discussi: Pedaggi autostradali non pagati: la truffa su WhatsApp spiegata dalla Polizia | Quattroruote.it; Pedaggio non pagato: la nuova truffa WhatsApp che svuota il conto corrente; Cos’è la truffa WhatsApp sui pedaggi autostradali e come difendersi; Non hai pagato il pedaggio autostradale: la nuova truffa su WhatsApp.

Allerta in rete della Polizia Postale per la nuova truffa whatsapp su presunti mancati pagamenti autostradali: L’ultima allerta in ordine di tempo contro le truffe segnalata dalla Polizia Postale sulla sua pagina Facebook… dlvr.it/TShYNp #Cronaca #cronacasicili x.com

Pedaggio autostradale non pagato: nuova truffa su WhatsAppAllarme della polizia postale: attenzione a falsi messaggi a nome di Autostrade per l’Italia. Chi cade nella trappola rischia di perdere molto denaro ... rainews.it

Pedaggio non pagato: la nuova truffa WhatsApp che svuota il conto correnteAllarme per una nuova frode online che usa il nome di Autostrade per l’Italia. I truffatori inviano messaggi per rubare dati bancari e accedere ai conti delle vittime ... rainews.it