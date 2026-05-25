Nuova scoperta sugli spinosauridi | da Teramo emergono indizi sulla loro vita semiacquatica

Da lifeandnews.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Teramo sono stati trovati nuovi fossili che suggeriscono che alcuni spinosauridi avevano uno stile di vita semiacquatico. La scoperta si aggiunge a studi precedenti e contribuisce a comprendere meglio il comportamento di questi dinosauri. I reperti includono parti di ossa che indicano adattamenti per la vita in ambienti acquatici. La ricerca prosegue con analisi di ulteriori campioni trovati nella stessa area.

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