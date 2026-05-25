A Teramo sono stati trovati nuovi fossili che suggeriscono che alcuni spinosauridi avevano uno stile di vita semiacquatico. La scoperta si aggiunge a studi precedenti e contribuisce a comprendere meglio il comportamento di questi dinosauri. I reperti includono parti di ossa che indicano adattamenti per la vita in ambienti acquatici. La ricerca prosegue con analisi di ulteriori campioni trovati nella stessa area.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Il team di OPHIS individua strutture... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Nuova scoperta sugli spinosauridi: da Teramo emergono indizi sulla loro vita semiacquatica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Ingannati, sono morti così”. Maldive, la scoperta sugli ultimi istanti di vita degli italianiUna tragedia che coinvolge italiani nelle Maldive sta attirando l’attenzione della comunità scientifica e del mondo della subacquea.

Dubbi sulla collaborazione tra Vinales e Lorenzo emergono da recenti rapporti.Recenti rapporti indicano l’esistenza di dubbi riguardo a una possibile collaborazione tra Maverick Vinales e Jorge Lorenzo.