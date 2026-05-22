Ingannati sono morti così Maldive la scoperta sugli ultimi istanti di vita degli italiani

Una tragedia che coinvolge italiani nelle Maldive sta attirando l’attenzione della comunità scientifica e del mondo della subacquea. Le autorità locali hanno trovato i corpi di alcune persone, e le circostanze della morte sono ancora oggetto di indagini. Fino ad ora, gli esperti non hanno ancora chiarito cosa abbia provocato il decesso e quali siano stati gli ultimi momenti di vita di chi si trovava in quella zona. La vicenda resta al centro di numerosi approfondimenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui