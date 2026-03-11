È stata presentata la nuova Fiat Fastback 2026, un SUV coupé che arriverà in Europa. Questa versione europea non condivide il modello già in vendita in Brasile, ma si differenzia con un progetto completamente nuovo. La casa automobilistica ha diffuso immagini e dettagli tecnici del veicolo destinato al mercato europeo, confermando che si tratta di un modello inedito rispetto a quello sudamericano.

La Fiat Fastback che arriverà in Europa non è la stessa già venduta in Brasile, ma un modello completamente nuovo pensato per il mercato europeo. Ecco cosa sappiamo finora. Come sarà la nuova Fiat Fastback. Sarà un SUV-coupé compatto (cioè un SUV con tetto posteriore molto inclinato, stile “fastback”). Caratteristiche previste: Lunghezza: circa 4,4–4,5 metri. Design: linea più sportiva con lunotto molto inclinato e fanali posteriori a LED divisi su più livelli. Molti aspetti estetici verranno presi dalla Fiat Grande Panda e saranno in comune anche con il suv Fiat Grizzly.. Categoria: segmento C, sopra la Fiat Grande Panda. Piattaforma: nuova Smart Car del gruppo Stellantis. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Fastback 2026: foto ed info del suv coupè

