Nuova classe A-12 | accesso anche con Filosofia LM-78 e altre lauree possibilità di integrare i CFU mancanti con MasterMnemosineit

Il 22 dicembre 2023 è stato pubblicato un decreto che ha istituito la nuova classe di laurea A-12, unendo le precedenti A-12 e A-22. L'accesso a questa classe è ora consentito anche a candidati con lauree come LM-78 Filosofia, a condizione che abbiano acquisito i crediti formativi universitari richiesti. È possibile integrare eventuali CFU mancanti attraverso corsi offerti da piattaforme come MasterMnemosine.it.

Con il D.M. 22 dicembre 2023 nasce la nuova A-12, che accorpa le precedenti A-12 e A-22. L’accesso è ora possibile anche con lauree come LM-78 Filosofia, purché siano rispettati i CFU richiesti. Master Mnemosine offre la verifica gratuita del piano di studi e un percorso utile per integrare gli esami mancanti. Tra le novità più rilevanti vi è la nuova classe di concorso A-12 – Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado, nata dall’accorpamento della precedente A-12 e della precedente A-22. La nuova tabella A amplia però le possibilità di accesso. Possono infatti accedere alla nuova A-12, nel rispetto dei requisiti richiesti, anche laureati in: Anche la LS-18 Filosofia teoretica, politica ed estetica può consentire l’accesso, a condizione di rispettare i requisiti previsti dalla relativa nota ministeriale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Aggiornamento GPS 26/28: la piattaforma. Passaggi per compilare la domanda. A cura di Sonia Cannas

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