Nuda il debutto letterario di Anthony David Paloscia racconta l’umanità senza filtri
Tra le pieghe più fragili dell’esistenza contemporanea si colloca la scrittura inquieta e profondamente umana di Anthony David Paloscia. Trentaquattrenne originario del quartiere Secondigliano, Paloscia lancia oggi una duplice sfida culturale: il consolidamento del suo podcast di successo, “Voci. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Notizie e thread social correlati
Nuda e senza filtri, JLo svela la sua skincare routine serale e lancia un messaggio alle donne: la bellezza non è fortunaJennifer Lopez ha condiviso pubblicamente la sua routine serale di skincare in un video pubblicato sui social media, riprendendosi mentre si trova in...
WOMEN, dal successo di “Isole” a “Romamor”: il teatro che racconta Roma senza filtriLa rassegna WOMEN, ideata da Daniela Aversa, continua a proporre spettacoli teatrali che raccontano la città di Roma attraverso storie autentiche e...
Temi più discussi: Dall’ascolto delle ferite al debutto letterario: Anthony David Paloscia racconta l’umanità senza filtri; Anthony David Paloscia e l’umanità senza filtri; Vasseur: Siamo competitivi, pochi millesimi hanno fatto la differenza.
#ComunicatiStampa #AnthonyDavidPaloscia #Cultura #Libri #Nuda Dall’ascolto delle ferite al debutto letterario: Anthony David Paloscia racconta l’umanità senza filtri: #ILMONITO Mentre cresce il successo del podcast Voci Ordinarie, l’autore approda in libr facebook
Libri, debutto letterario per Anthony David Paloscia con NudaRoma, 23 mag. (askanews) – Tra le pieghe più fragili dell’esistenza contemporanea si colloca la scrittura inquieta e profondamente umana di Anthony David Paloscia. Trentaquattrenne originario del quar ... askanews.it
Anthony David Paloscia e l’umanità senza filtriUn romanzo, un podcast e tante altre interessanti interazioni viste con gli occhi di Anthony David Paloscia, ne parliamo oggi. lagazzettadellospettacolo.it