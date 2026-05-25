Nuda il debutto letterario di Anthony David Paloscia racconta l’umanità senza filtri

Tra le pieghe più fragili dell’esistenza contemporanea si colloca la scrittura inquieta e profondamente umana di Anthony David Paloscia. Trentaquattrenne originario del quartiere Secondigliano, Paloscia lancia oggi una duplice sfida culturale: il consolidamento del suo podcast di successo, “Voci. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Libri, debutto letterario per Anthony David Paloscia con NudaRoma, 23 mag. (askanews) – Tra le pieghe più fragili dell’esistenza contemporanea si colloca la scrittura inquieta e profondamente umana di Anthony David Paloscia. Trentaquattrenne originario del quar ... askanews.it

Anthony David Paloscia e l’umanità senza filtriUn romanzo, un podcast e tante altre interessanti interazioni viste con gli occhi di Anthony David Paloscia, ne parliamo oggi. lagazzettadellospettacolo.it