Da diversi anni Adam Ellis pubblica online sul suo sito e sui social strisce a fumetti di diverso genere, spesso legate all’horror, una delle sue più grandi passioni sin dall’infanzia. Nel 2024 è uscito Bad Dreams in the Night, una raccolta di undici racconti horror, entrata lo stesso anno in classifica tra i bestseller del New York Times. Finora le storie di Ellis non erano mai arrivate in Italia ma per fortuna ci ha pensato Gigaciao a colmare questa lacuna, partendo proprio dalla raccolta appena menzionata, con il titolo Notti Insonni – Undici racconti spaventosi di Adam Ellis. Un bel viaggio attraverso diverse tipologie di orrore che farà molto felici gli appassionati del genere. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Notti insonni – Undici racconti di Adam Ellis per conciliare i vostri incubi

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NOTTI INSONNI - Undici fumetti spaventosi di Adam Ellis è da oggi in libreria!

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