Notte di violenza devasta pronto soccorso di Borgo Roma | arrestato 31enne

Durante la serata del 24 maggio, un uomo di 31 anni è stato arrestato al pronto soccorso di Borgo Roma. La polizia ha fermato il 31enne, accusato di aver opposto resistenza a pubblico ufficiale e di aver causato danni aggravati. La violenza ha coinvolto l’area dell’ospedale, con danni significativi al pronto soccorso. L’uomo, di origine romena, è stato portato via dalla polizia in custodia.

Al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Roma, nella serata di ieri, 24 maggio, la polizia di Verona ha arrestato un uomo di 31 anni originario dalla Romania, al quale sono stati contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L’intervento degli agenti delle. 🔗 Leggi su Veronasera.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Violenza nel pronto soccorso dell'ospedale Molinette di Torino: aggrediti personale e una guardia giurata, esagitato arrestatoNella notte di giovedì 7 maggio 2026, all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Molinette di Torino, un uomo italiano è stato arrestato dalla...

Empoli, caos al pronto soccorso: arrestato uomo dopo la violenzaUn uomo è stato arrestato nel pronto soccorso di Empoli dopo aver causato una scena di violenza.

Temi più discussi: Pino o Pazz di Mare Fuori devasta auto in sosta e minaccia i poliziotti: Vi sfondo; Assalto a colpi di sassi e bottiglie: Daspo di tre anni per sette giovani protagonisti di una notte di violenza e follia fuori dalla discoteca; Pinuccio U Pazz di Mare Fuori devasta le auto in sosta e minaccia i poliziotti: arrestato l’attore Artem Tkachuk; Arrestato a Milano Artem Tkachuk: la star di ‘Mare Fuori’ devasta auto e minaccia la Polizia.

Ho (30f) un problema con le sveglie del mio (30m) ragazzo. Qualcuno ha avuto un'esperienza simile? Come l'avete gestita? reddit

Notte di violenza sull’isola: quattro arresti dopo accoltellamentiQuattro persone sono state arrestate a Ponza dopo una violenta rissa scoppiata nella notte del 14 maggio e degenerata in un’aggressione con coltelli da cucina. Il bilancio è di quattro feriti, uno dei ... rainews.it

Follia nella notte di San Silvestro a Trani: una banda di trenta ragazzini devasta via Andria VIDEOVideo chock della notte di San Silvestro a Trani: in via Andria una banda di oltre trenta ragazzini ha distrutto bagno chimici, lanciato sulla strada i bidoni della spazzatura dopo averli riempiti di ... lagazzettadelmezzogiorno.it