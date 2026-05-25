Note di Siena sinfonia contro Use Empoli I biancoverdi conquistano gara 1

Da sport.quotidiano.net 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Mens Sana ha vinto gara 1 contro Use Empoli con il punteggio di 86-71. La partita si è conclusa con un vantaggio di 15 punti per i biancoverdi, che avevano chiuso il primo tempo con un margine di 2 punti e hanno ampliato il divario nel secondo tempo. Tra i migliori marcatori della squadra, Cerchiaro ha segnato 18 punti e Yarbanga 17, mentre Prosek ha contribuito con 15.

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MENS SANA 86 USE EMPOLI 71 (20-19; 44-42; 67-53) MENS SANA: Belli 9, Pannini, Perin 8, Calviani, Cerchiaro 18, Yarbanga 17, Pucci 12, Buffo 3, Cesaretti, Nepi 2, Prosek 15, Jokic 2. Allenatore Vecchi EMPOLI: Ciano 3, Baldacci ne, Sesoldi ne, Rosselli 18, Cipriani 12, Sakellariu 9, De Leone 2, Marini 4, Tosti 10, Soviero 10, Paluzzi 1, Regini 2. Allenatore Valentino Arbitri: Antonelli di Assisi e Galieri di Campobasso SIENA – La Mens Sana batte Empoli in gara1 di semifinale portandosi avanti 1-0 nella serie. Non è stato facile come il finale suggerirebbe per Pannini e compagni che però dopo un primo tempo equilibrato, con un terzo quarto perfetto, hanno ipotecato la contesa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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