note di siena sinfonia contro use empoli i biancoverdi conquistano gara 1

Notizia in breve

La Mens Sana ha vinto gara 1 contro Use Empoli con il punteggio di 86-71. La partita si è conclusa con un vantaggio di 15 punti per i biancoverdi, che avevano chiuso il primo tempo con un margine di 2 punti e hanno ampliato il divario nel secondo tempo. Tra i migliori marcatori della squadra, Cerchiaro ha segnato 18 punti e Yarbanga 17, mentre Prosek ha contribuito con 15.