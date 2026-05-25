Non solo inflazione per Milei la sfida è anche evitare il contagio narcos

Da laverita.info 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente argentino ha espresso preoccupazione per l’aumento della criminalità organizzata nel paese, che include traffico di droga, traffico di esseri umani, riciclaggio e mercato nero delle armi. Oltre all’inflazione, la lotta contro questa criminalità rappresenta una delle principali sfide. Secondo le fonti ufficiali, le attività criminali si sono evolute, complicando gli sforzi delle forze dell’ordine. Nessuna misura specifica è stata ancora annunciata pubblicamente.

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L’Argentina non è ancora sprofondata nella spirale di violenza che ha travolto Paesi come Messico o Ecuador, ma i segnali provenienti dal panorama criminale nazionale stanno diventando sempre più preoccupanti. Narcotraffico, riciclaggio di denaro, corruzione, traffico di esseri umani e infiltrazioni mafiose mostrano infatti una crescita costante, favorita dalla lunga crisi economica e dalla fragilità delle istituzioni. Per il presidente Javier Milei la sfida non riguarda soltanto il contenimento dell’inflazione e il tentativo di rilanciare un’economia in difficoltà. Sullo sfondo si consolida una minaccia ancora più complessa: il rischio che... 🔗 Leggi su Laverita.info

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