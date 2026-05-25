Una donna ha chiesto consigli su come affrontare l’insoddisfazione per il proprio corpo dopo la gravidanza. Ha riferito di sentirsi a disagio con il suo fisico, che appare più pesante e meno tonico rispetto a prima della nascita della bambina. La richiesta si concentra su possibili soluzioni per migliorare l’autostima e il rapporto con il proprio corpo, senza specificare metodi o trattamenti.

Salve, so che di fronte ai problemi del mondo quello che mi passa nella testa può sembrare molto frivolo, ma dopo la nascita della mia bambina non riesco ad accettare più il mio corpo che è diventato sicuramente più appesantito e meno tonico di prima. Non ho mai avuto problemi di questo tipo, forse perché ho avuto sempre un corpo “normale” rispetto ai canoni estetici della società, però ora sentirmi così a disagio nei vestiti che indosso mi fa immaginare che tutti mi guardino e mi giudichino. Vorrei davvero non sentirmi così, anche perché mi rendo conto che un corpo che partorisce è un corpo “potente”. Come posso ritrovare un buon rapporto con me stessa? Grazie mille L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Non riesco ad accettare il mio corpo post gravidanza: cosa posso fare?”

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