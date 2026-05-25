Non per essere ricordate al Fontarò debutta lo spettacolo che dà voce alle donne dimenticate dalla storia
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Un viaggio teatrale tra memoria, identità e ferite collettive. Debutterà il 31 maggio alle 18.30 al Teatro Fontarò “Non per essere ricordate - ma per non essere dimenticate”, nuovo spettacolo della neocompagnia Prós?pon, scritto e diretto da Chiara Torricelli. Lo spettacolo nasce con l’obiettivo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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