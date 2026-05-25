Non mi paghi? Ti graffio l' auto! | cittadini vittime dei parcheggiatori abusivi la denuncia

Un cittadino ha denunciato che un parcheggiatore abusivo ha graffiato la sua auto, parcheggiata regolarmente con abbonamento pagato in piazza Mercato, davanti alla chiesa Santa Maria della Speranza. L’uomo ha spiegato di aver lasciato il veicolo come di consueto e di aver subito danni dopo aver rifiutato di pagare una somma richiesta dal parcheggiatore.

La mia auto era parcheggiata regolarmente a Piazza Mercato, davanti alla Chiesa Santa Maria della Speranza, con abbonamento comunale già pagato. Un parcheggiatore abusivo ha preteso soldi. Al mio rifiuto, quando sono tornato, ho trovato un graffio lungo e profondo sulla carrozzeria, chiaramente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Al Vomero i parcheggiatori abusivi guadagnano fino a 1300 euro al giorno” la denuncia in MunicipalitàDurante una riunione nella V Municipalità sono stati presentati documenti che indicano le strade del Vomero dove i parcheggiatori abusivi operano...

Nel 2026 ancora la piaga dei parcheggiatori abusivi: intervengono polizia locale e vigilantiNel 2026 si torna a parlare dei parcheggiatori abusivi che operano in alcune zone della città, soprattutto nel parcheggio del centro commerciale Le...