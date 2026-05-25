La Lazio ha annunciato Gennaro Gattuso come nuovo allenatore con un contratto di due anni. L’accordo tra il club e l’allenatore è stato raggiunto nelle ultime ore. Gattuso prende il posto dell’allenatore precedente e guiderà la squadra nella prossima stagione. La società ha confermato la firma del contratto sui propri canali ufficiali. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sul nuovo staff tecnico o sui programmi futuri.

Sarà Gennaro Gattuso il nuovo allenatore della Lazio. Raggiunto l’accordo con un contratto biennale col club. Maurizio Sarri, invece, andrà all’Atalanta, dopo una sola stagione dal ritorno in biancoceleste. L’ex ct della Nazionale italiana, dopo l’esperienza fallimentare sulla panchina Azzurra e l’aver rifiutato le avances del Torino, accetta l’incarico nel club di Claudio Lotito. Gattuso nuovo allenatore della Lazio. E’ arrivato l’ “here we go” dall’esperto di mercato Fabrizio Romano in merito a Gattuso sulla panchina biancoceleste. Gennaro Gattuso signs in as new Lazio manager on a two year deal, confirmed. Here we go! pic.twitter.comSjM8wRHENV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2026 Il giornalista Alfredo Pedullà aggiunge sul suo sito: Thiago Motta, Pisacane e Palladino: troppi nomi per la panchina della Lazio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Non c’è pace per i tifosi della Lazio, ora anche Gattuso allenatore

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