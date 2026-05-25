Nell'ultimo match prima del Mondiale, Inter Miami ha battuto Philadelphia Union 6-4. Luis Suarez, assente dal torneo, ha segnato una tripletta. La partita è stata ricca di gol e spettacolo, con entrambe le squadre che hanno trovato la rete più volte. La sfida si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa. La presenza di Suarez si è fatta notare, nonostante l’assenza dal mondiale.

Partita pazzesca tra Inter Miami e Philadelphia Union, con i padroni di casa che vincono 6-4 nell'ultimo match prima del Mondiale, dove non ci sarà Luis Suarez. L'uruguayano, escluso dalla lista dei pre-convocati di Marcelo Bielsa, risponde sul campo con una tripletta d'altri tempi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Niente Mondiale? Suarez risponde con una tripletta da capogiro

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