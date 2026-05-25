Settant’anni dopo aver lasciato l’Italia per gli Stati Uniti, la voce di Attilio Carbone rivive ancora il momento di addio alla famiglia. Ricorda il trauma di quella partenza e la distanza che si è poi creata nel tempo. La sua testimonianza si mantiene viva, portando alla luce il ricordo di un’emigrazione che ha segnato la sua vita e quella di molti altri.

Settant’anni dopo quella partenza verso gli Stati Uniti, la voce di Attilio Carbone continua a custodire la memoria dell’emigrazione italiana. Nel corso dello “Speciale Attilio Carbone” andato in onda il 25 gennaio 2026, il celebre conduttore ha ripercorso alcuni dei momenti più intensi della sua vita, trasformando il racconto personale in una testimonianza collettiva capace di emozionare migliaia di italiani nel mondo. Bloccato eccezionalmente dal maltempo e da una violenta tormenta di neve negli Stati Uniti, Carbone ha raccontato che in oltre 62 anni di radio è mancato in diretta “meno di dieci volte”. Una vita dedicata al microfono, alla comunità italiana e agli emigrati che, attraverso la sua voce, hanno mantenuto vivo il legame con la propria terra. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - New York. Attilio Carbone, il racconto dell’emigrazione commuove ancora: “Lasciare la mia famiglia fu un trauma”

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