nel chianti la nuova cantina del cabreo firmata folonari

Notizia in breve

Nel Chianti, la nuova cantina del Cabreo progettata da Folonari è stata inaugurata. Durante il Vinitaly, la più grande fiera internazionale del settore, è stata presentata ufficialmente. La struttura si trova nella zona storica del Chianti e ospita le attrezzature moderne per la produzione e l’affinamento del vino. La cantina è stata costruita con materiali tradizionali e tecnologie avanzate, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio vinicolo locale. La produzione inizierà con la vendemmia di quest’anno.