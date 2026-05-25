Nel Chianti la nuova cantina del Cabreo firmata Folonari
Nel Chianti, la nuova cantina del Cabreo progettata da Folonari è stata inaugurata. Durante il Vinitaly, la più grande fiera internazionale del settore, è stata presentata ufficialmente. La struttura si trova nella zona storica del Chianti e ospita le attrezzature moderne per la produzione e l’affinamento del vino. La cantina è stata costruita con materiali tradizionali e tecnologie avanzate, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio vinicolo locale. La produzione inizierà con la vendemmia di quest’anno.
DOPO aver ricevuto nel corso dell’ultimo Vinitaly, la fiera internazionale del vino più importante al mondo, il premio come miglior tenuta per l’enoturismo, oggi le tenute del Cabreo, della famiglia Folonari, nel cuore più autentico del Chianti Classico, a Greve in Chianti, a pochi passi da Firenze, inaugurano la nuova cantina della famiglia. "Siamo molto felici di questo lavoro. Abbiamo puntato molto sull’estetica, lasciando intatta la struttura della cantina fatta dal nonno, negli anni Settanta", dice Giovanni Folonari (in foto), presidente del gruppo. L’architetto che firma la nuova cantina è Carlo Poccianti "ha tenuto la struttura originale e ha lavorato da un lato sull’efficienza del luogo, dall’altro sull’estetica", aggiunge Folonari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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