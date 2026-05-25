Natalia Estrada è apparsa di nuovo in televisione, ma la sua presenza è durata solo poche ore. La sua apparizione è stata improvvisa e breve, simile a una tempesta, e non sono stati annunci ufficiali o conferme da parte sua o delle reti. L'evento ha attirato l'attenzione dei media, ma non sono stati diffusi dettagli su eventuali progetti futuri o motivazioni dietro questa comparsa lampo. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata al momento.

No, non illudetevi. È una rentrée durata quanto il tempo di un ciclone, proprio come il film da lei interpretato 30 anni fa. Proprio per celebrare il trentennale della pellicola cult che ha consacrato la carriera di Leonardo Pieraccioni, Natalia Estrada ha deciso di fare uno ‘strappo’ al suo esilio televisivo. È accaduto ieri sera nell’appuntamento stagionale di Che Tempo Che Fa sul Nove. Ospite di Fabio Fazio, Pieraccioni ha ripercorso la sua carriera nel mondo del cinema, celebrando il trentennale de Il Ciclone, uno dei suoi film di maggior successo. Un momento che ha dato modo al padrone di casa di lanciare la sorpresa della Estrada. Io dico sempre che Il Ciclone non è stato un film, è stato un fenomeno atmosferico a tutti gli effetti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Natalia Estrada torna a sorpresa in tv

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Natalia Estrada torna a sorpresa in TV per fare una sorpresa a Leonardo Pieraccioni reddit

Che bello rivedere Natalia Estrada. x.com

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