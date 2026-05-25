Giovedì 28 maggio 2026, alle 13:30, presso BASE Milano, si è svolta la firma del Manifesto dell’Alleanza per la Grande Età. L’evento è stato accompagnato dall’iniziativa “Cosa sarò da grande?”, dedicata a riflettere sui bisogni delle persone anziane. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti di associazioni, enti e istituzioni che si sono impegnate a promuovere un modello di welfare più inclusivo e sostenibile.

Giovedì 28 maggio 2026, alle ore 13:30 presso BASE Milano, appuntamento con "Cosa sarò da grande?", evento di lancio dell’Alleanza per la Grande Età: un patto civico tra fondazioni filantropiche, operatori del welfare di prossimità, istituzioni pubbliche, università e organizzazioni culturali che hanno deciso di costruire una risposta per fare di Milano una città in cui si invecchia bene, insieme. Oltre lo stereotipo: la longevità è un tempo da abitare Il titolo dell’evento, che sposta una domanda tipica dell'infanzia nell'orizzonte della longevità, vuole scardinare l'idea dell'anzianità come un tempo immobile. La Grande Età abbraccia un futuro da progettare, nuovi desideri da coltivare e una dimensione di vita da abitare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nasce l’Alleanza per la Grande Età: a Milano la firma del Manifesto che ispira il welfare del futuro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Soldats français en Afghanistan : sont-ils morts pour rien

Notizie e thread social correlati

Umbria, nuova alleanza per la salute: infermieri al centro del welfareA Perugia, tre organizzazioni del settore sanitario hanno firmato un accordo triennale volto a rafforzare la collaborazione tra le amministrazioni...

Pedro Acosta ispira il futuro: l’arrivo del 2026 rinvigorisce la fiducia di Alex Marquez in KTM.Alex Marquez si sta preparando per una nuova fase della sua carriera con il team KTM, mentre l’arrivo del pilota Pedro Acosta nel 2026 ha rafforzato...

Temi più discussi: Invecchiamento come sfida: a Milano nasce l’Alleanza per la Grande età; Dieci anni di ASviS: un volume racconta il percorso dell’Alleanza; Sport, mare e futuro: nasce l’alleanza tra Sport e Salute e Federazione Italiana Vela verso l’America’s Cup Napoli 2027; Hantavirus, cos’è il virus che torna a far paura e quali sono le raccomandazioni ufficiali.

Qualcuno ha farmato gli oggetti dell'alleanza per i rispettivi premi e non per i trofei? reddit

#23 maggio 1992 – 23 maggio 2026 | Trentaquattro anni dalla strage di #Capaci Ci sono date che non si limitano a ricordare il passato, ma interrogano il presente. Oggi siamo tutti sul quel tratto di autostrada in cui persero la vita #GiovanniFalcone #Fran x.com

Invecchiamento attivo: a Milano nasce l’Alleanza per la Grande etàLa domanda Cosa sarò da grande? non è buona solo per i bambini: dobbiamo farcela anche da adulti. Il prossimo 28 maggio a Milano l’Alleanza per la Grande età si presenterà al pubblico: un patto civi ... vita.it

Cosa sarò da grande? Alleanza per la Grande EtàUn pomeriggio per scoprire l'Alleanza per la Grande Età: il patto civico per fare di Milano una città in cui si invecchia bene, insieme ... vita.it