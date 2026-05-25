Napoli il nuovo allenatore sarà Vincenzo Italiano | il tecnico del Bologna pronto a sostituire Antonio Conte

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, è pronto a sostituire Antonio Conte sulla panchina del Napoli. La decisione sembra ormai definita, con il presidente del club che si appresta a ufficializzare l’accordo. Italiano, che ha guidato il Bologna nelle ultime stagioni, dovrebbe firmare un contratto per la prossima stagione. L’addio di Conte, dopo un anno ricco di sfide e risultati, appare ormai imminente.

Il futuro della panchina del Napoli sembra ormai prendere una direzione ben precisa. Salvo clamorosi colpi di scena, sarà Vincenzo Italiano il nome scelto da Aurelio De Laurentiis per raccogliere l’eredità di Antonio Conte, pronto a salutare dopo una stagione intensa e ricca di emozioni. Il tecnico attualmente al Bologna avrebbe già dato segnali di apertura nei confronti della società azzurra. Tra il club partenopeo e l’allenatore c’è infatti una reciproca stima costruita negli anni. Italiano piace per la sua idea di calcio offensiva, aggressiva e moderna, caratteristiche che avrebbero convinto De Laurentiis a puntare con decisione su di lui. Non a caso, nelle ultime ore sono emerse anche parole importanti dichiarazioni: “C’è stima per quanto fatto negli anni”. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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VINCENZO ITALIANO SARÀ IL NUOVO ALLENATORE DEL NAPOLI

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