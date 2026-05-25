Napoli calciatore attaccato sui social | Devi lasciare la squadra

Un calciatore del Napoli è stato attaccato sui social con un commento che gli diceva di lasciare la squadra. Ieri, la squadra ha concluso la stagione 20252026 con una vittoria per 1-0 contro l’Udinese. La rete decisiva è stata segnata da Rasmus Hojlund.

Ieri, il Napoli ha chiuso la stagione 20252026 battendo l’Udinese 1-0. A svoltare la partita è stato Rasmus Hojlund. Tra i giocatori in campo c’era anche Matteo Politano. Terminato il match, l’esterno ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post con una serie scatti per celebrare la vittoria e la fine del campionato. In men che non si dica, il calciatore è stato inondato da una valanga di critiche. Alcuni tifosi partenopei hanno colto l’occasione per esprimere il loro disappunto e molti hanno invitato l’attaccante, addirittura, a lasciare il Napoli una volta per tutte. Di fronte a tutte queste affermazioni negative, Politano non si è scomposto. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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