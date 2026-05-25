Muore a 93 anni Toshifumi Suzuki il re dei 7-Eleven giapponesi | ha rivoluzionato l'immagine dei konbini
Toshifumi Suzuki, noto per aver rivoluzionato il modello dei convenience store in Giappone, è deceduto all'età di 93 anni. È stato considerato un pioniere dei 7-Eleven nel paese. La sua morte è stata annunciata di recente. Non sono state fornite altre informazioni sulla causa o sui dettagli della sua vita.
È morto all'età di 93 anni Toshifumi Suzuki, pioniere dei 7-Eleven in Giappone. Rivoluzionò il modello dei convenience store giapponesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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