Morte a Campobasso zia Isuccia ascoltata in Questura | nuovi sviluppi sul caso della ricina

Un’86enne, chiamata “zia Isuccia”, è stata ascoltata in Questura nel caso legato alla morte a Campobasso. La donna avrebbe preparato una torta che è stata consumata in famiglia durante le festività natalizie. Le autorità stanno indagando sui dettagli della vicenda e sui possibili collegamenti con la sostanza ricina trovata nel caso. La sua testimonianza si inserisce nelle indagini in corso per chiarire le circostanze della morte.

Nuovi sviluppi nel giallo di Pietracatella: ascoltata in Questura “zia Isuccia”, l’86enne che avrebbe preparato una torta consumata in famiglia durante le feste natalizie. Gli investigatori continuano a seguire la pista della ricina, mentre la Procura di Larino conferma che al momento non ci sono indagati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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MAMMA E FIGLIA AVVELENATE, CONVOCATA IN QUESTURA ZIA ISUCCIA: «HA PREPARATO LA TORTA DELLA VIGILIA»

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