Morso da un cane a Barcola la polizia locale rintraccia il padrone e lo denuncia
Un ragazzo è stato morso da un cane a Barcola nella giornata di ieri, domenica 24 maggio. La Polizia locale ha individuato il proprietario dell’animale e lo ha denunciato. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni del ragazzo o sul tipo di lesioni riportate. L’evento si è verificato in un’area pubblica, e le autorità hanno avviato le procedure di identificazione e denuncia del proprietario.
È stato identificato e denunciato dalla Polizia locale il padrone del cane che ha morso un ragazzo a Barcola nella giornata di ieri, domenica 24 maggio. Si tratta di un 21enne straniero, che è stato intercettato dagli agenti poco dopo il fatto, mentre si stava dirigendo verso strada del Friuli. È. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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Vero è anche che due terzi delle vittime di omicidi volontari sono di sesso maschile. Ma se anche così non fosse, essere il cane su cento che viene morso da un uomo anziché viceversa non è di alcuna consolazione per il cane, per cui ritenere che alcuni omic x.com
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