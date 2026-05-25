Morso da un cane a Barcola la polizia locale rintraccia il padrone e lo denuncia

Notizia in breve

Un ragazzo è stato morso da un cane a Barcola nella giornata di ieri, domenica 24 maggio. La Polizia locale ha individuato il proprietario dell’animale e lo ha denunciato. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni del ragazzo o sul tipo di lesioni riportate. L’evento si è verificato in un’area pubblica, e le autorità hanno avviato le procedure di identificazione e denuncia del proprietario.