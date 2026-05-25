Morso da un cane a Barcola la polizia locale rintraccia il padrone e lo denuncia

Da triesteprima.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo è stato morso da un cane a Barcola nella giornata di ieri, domenica 24 maggio. La Polizia locale ha individuato il proprietario dell’animale e lo ha denunciato. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni del ragazzo o sul tipo di lesioni riportate. L’evento si è verificato in un’area pubblica, e le autorità hanno avviato le procedure di identificazione e denuncia del proprietario.

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È stato identificato e denunciato dalla Polizia locale il padrone del cane che ha morso un ragazzo a Barcola nella giornata di ieri, domenica 24 maggio. Si tratta di un 21enne straniero, che è stato intercettato dagli agenti poco dopo il fatto, mentre si stava dirigendo verso strada del Friuli. È. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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