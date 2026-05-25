Una settimana dopo l’attacco con un coltello che ha ferito otto persone, quattro in modo grave, a Modena si è affermato che si è trattato di un atto riconducibile al fascismo. L’evento ha suscitato reazioni pubbliche e commenti ufficiali, ma non sono state segnalate indagini che abbiano portato a conclusioni diverse da questa attribuzione. La città ha comunque mantenuto un silenzio su altri possibili motivi o cause dell’attacco, concentrandosi sulla definizione dell’atto come legato a ideologie fasciste.

Roma, 25 mag – A una settimana dall’atto terroristico con cui Salim El Koudri ha provocato otto feriti, di cui quattro in maniera grave, Modena ha sentenziato: è stato il fascismo. Non più le folle oceaniche dei cinquemila che, il giorno dopo, volevano restare unite, ma alcune centinaia di persone — una sola centinaia, come riporta Il Resto del Carlino — si sono ritrovate al parco XXIII Aprile, dirette verso il centro, per ribadire, come recitava il volantino su fondo nero: “ Nessuno spazio ai fascisti ”. È il solito abbaglio, la solita balla che ormai si raccontano dal 1943. Il male necessario che serve a tenerli in vita. Il fascismo evocato per non vedere la realtà. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Modena, una settimana dopo: il fascismo immaginario e il silenzio sul vero problema

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Una settimana dopo a Modena x.com

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