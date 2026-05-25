Mission | Impossible tutti i film della saga classificati

Tom Cruise celebra 30 anni come protagonista degli stunt nella saga di Mission: Impossible, iniziata con il film diretto da Brian De Palma. La serie cinematografica ha visto l’attore interpretare l’agente Ethan Hunt in numerosi capitoli, diventando un punto di riferimento nel genere d’azione. La saga, composta da vari film, è stata classificata in diverse liste, sottolineando il suo successo duraturo nel tempo.

Dopo numerosi tentativi falliti di portare il telefilm culto sul grande schermo, il progetto rimase a lungo in stallo fino alla svolta decisiva, quando Tom fondò nel 1992 la CruiseWagner Productions e scelse proprio Mission: Impossible come titolo d’esordio. Lo sviluppo del film prese inizialmente forma con il coinvolgimento di Sydney Pollack, ma la sceneggiatura definitiva si consolidò solo con l’arrivo di De Palma, David Koepp, Robert Towne e Steven Zaillian. Il regista di Scarface impresse il suo stile nelle sequenze ricche di suspense, mentre Cruise si mise in gioco in prima persona, eseguendo gran parte degli stunt senza controfigure. A... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Évasion de la Jungle — en Mission Impossible | Film dAction Complet

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