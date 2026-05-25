Mirai Job Game i dati parlano chiaro | i giovani scelgono il green

I dati del progetto Mirai Job Game indicano che i giovani preferiscono lavorare nel settore green e sostenibile. I risultati sono stati presentati a Roma durante il Festival del Lavoro. Dalla ricerca emerge una tendenza crescente tra i giovani verso occupazioni legate all’ambiente e alla sostenibilità. Le preferenze riguardano principalmente settori come energie rinnovabili, tutela ambientale e tecnologie verdi. La scelta del settore green si conferma come una delle principali direzioni professionali tra i giovani.

Boom di preferenze per i lavori incentrati su ambiente e sostenibilità. Cade il mito del posto fisso, ci si orienta su autonomia e innovazione I giovani scelgono il green e la sostenibilità: è quanto emerge dai dati raccolti nel corso del progetto Mirai Job Game, presentati a Roma nel corso del Festival del Lavoro dal Dott. Fortunato Varone (Direttore Generale del Dipartimento Lavoro, Imprese, Aree Produttive della Regione Calabria), dalla Dott.ssa Teresa Citraro (Direttore INAIL Calabria), dalla Dott.ssa Franca Falduto (Delegata Ufficio Scolastico Regionale) e dalla responsabile del progetto, Dott.ssa Mariagrazia Muscatello.Incentrato... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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