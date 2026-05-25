Minaccia di morte la madre di 83 anni | arrestato dai carabinieri

Un uomo ha minacciato di morte la madre di 83 anni durante una lite domestica. I Carabinieri sono intervenuti prontamente e lo hanno arrestato. La donna ha chiesto aiuto, e l'intervento delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione peggiorasse ulteriormente. La vicenda si è svolta in un’abitazione privata, dove il sospetto è stato accompagnato in caserma.

Una richiesta di aiuto, una situazione familiare ormai diventata insostenibile e il tempestivo intervento dei Carabinieri hanno evitato che una violenta lite domestica degenerasse in conseguenze ben più gravi. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 24 maggio a Parete, dove i militari. 🔗 Leggi su Casertanews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Schiaffeggia un bambino nel video. Indagano i Carabinieri

Notizie e thread social correlati

Aversa, minaccia e picchia la madre 64enne: arrestato 46enne dai carabinieriUn uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri a Aversa con l’accusa di aver minacciato e picchiato la madre di 64 anni.

Veroli. Rinchiude la compagna in camera e poi la minaccia di morte con un machete. 56enne del posto arrestato dai CarabinieriUn uomo di 56 anni di Veroli è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver rinchiuso la compagna in una stanza e averla minacciata con un machete.

Temi più discussi: La madre di Aurora Tila: Il mio ex mi minaccia di morte dal carcere, mi accusa della morte di nostra figlia; Terrore tra le mura domestiche: perseguita e minaccia di morte la moglie poi cerca di fuggire, 32enne rintracciato e fermato dai carabinieri; Minaccia di morte la moglie: 32enne arrestato a San Candido; Pontedera, perseguita e minaccia di morte psichiatri e infermieri: Vi faccio fare la fine della Capovani.

Obbliga l’ex a salire in auto, la picchia e la minaccia di morte: arrestato a Sesto San Giovanni milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Ho appena visto un tizio ricevere una minaccia di morte. Ci sono personaggi da evitare affinché a me non succeda? reddit

La madre di Aurora Tila: Il mio ex mi minaccia di morte dal carcere, mi accusa della morte di nostra figliaA Ignoto X, Pino Rinaldi ha dato spazio a Morena Corbellini, madre di Aurora Tila, la tredicenne uccisa dal suo ex fidanzato. la7.it

Terrore tra le mura domestiche: perseguita e minaccia di morte la moglie poi cerca di fuggire, 32enne rintracciato e fermato dai carabinieriBOLZANO. Paura tra le mura domestiche nei giorni scorsi in Alta Pusteria dove sono intervenuti i carabinieri di San Candido per arrestare un uomo di 32 anni accusato di aver perseguitato e minacciato ... ildolomiti.it