Minacce durante il controllo anti-bivacco

Martedì 19 maggio, la polizia locale è intervenuta in via Maggia e nel Giardino Pincherle, nel centro cittadino, per controllare alcune persone che avevano allestito giacigli di fortuna. Durante il controllo, sono state rivolte alcune minacce ai vigili. Nessuno è stato arrestato, ma l’intervento è stato finalizzato a verificare la situazione e a gestire le segnalazioni di bivacchi nella zona.

La polizia locale è intervenuta nell’area di via Maggia e del vicino Giardino Pincherle, in centro, martedì 19 maggio per effettuare accertamenti sui giacigli di fortuna segnalati nella zona.Durante il controllo ha individuato due persone, un cittadino italiano di 38 anni, che ha collaborato con. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fauna “fuori controllo”, scatta il piano: caccia selettiva e misure anti nutrieMercoledì 22 si è svolta una riunione presso Palazzo Giulio d’Este, presieduta dal prefetto, per discutere delle problematiche legate alla crescita...

Anti-aging, il futuro passa dal controllo dello stress ossidativo internoLo stress ossidativo interessa circa il 70% della popolazione, contribuendo a accelerare il processo di invecchiamento delle cellule.

Argomenti più discussi: Stalking e minacce all’ex, 28enne arrestato nel Cassinate; Continui maltrattamenti e minacce (con un coltello) alla sorella convivente: la donna esasperata lo denuncia; Pino o Pazz di Mare Fuori devasta auto in sosta e minaccia i poliziotti: Vi sfondo; San Giorgio a Liri, Stalking e minacce alla ex, arrestato un ventottenne.

consigli per giocare contro il controllo? reddit

Cuba: tra parate e sanzioni, Trump minaccia di voler prendere il controllo dell'isolaA L'Avana, il tradizionale corteo del 1º maggio è tornato a sfilare lungo il Malecón, il celebre lungomare della capitale, portando con sé i simboli storici della rivoluzione e slogan decisi contro le ... rainews.it