Il conducente di 39 anni è stato posto agli arresti domiciliari dopo aver investito e ucciso una donna di 75 anni e aver aggredito un’altra anziana in via Carnia. L’incidente è avvenuto la sera del 20 maggio, e il conducente era in stato di ubriachezza al momento dell’accaduto. La vittima deceduta si chiamava Alfonsa Curiale.

Il gip di Milano ha disposto gli arresti domiciliari per il conducente di 39 anni che, nella serata del 20 maggio, ha investito due donne anziane in via Carnia, provocando la morte di Alfonsa Curiale, 75 anni. L’incidente è avvenuto nella zona nord-est della città mentre le due sorelle, di 70 e 75 anni, stavano attraversando la carreggiata percorrendo le strisce pedonali. L’impatto con l’auto ha causato il decesso immediato della settantacinquenne Alfonsa Curiale, originaria della Sicilia. La sorella minore, di 70 anni, ha riportato ferite gravi e risulta attualmente ricoverata in ospedale per le conseguenze della collisione. Secondo i rilievi effettuati dopo l’accaduto, il guidatore dell’autovettura si è allontanato dal luogo del sinistro senza prestare alcun tipo di soccorso alle vittime. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, aggredisce due anziane e scappa: era ubriaco

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