Allegri in Nazionale chi arriva al Milan | terremoto nel calcio italiano

Le recenti mosse nel calcio italiano stanno provocando un vero e proprio terremoto tra le panchine delle squadre di Serie A. Dopo le recenti novità sulla Nazionale e i cambiamenti in alcuni club, si registra un effetto domino che coinvolge diverse società. Le decisioni prese hanno portato a spostamenti e riorganizzazioni nel settore tecnico, con alcune squadre che hanno già annunciato cambi di allenatore.

L'effetto domino sulle panchine italiane assomiglia più a un terremoto destinato a sconvolgere gli equilibri in Serie A. Il ruolo del ct della Nazionale sarà affidato al mister della Under 21 Silvio Baldini per le amichevoli di giugno. Un riconoscimento al lavoro fatto dal tecnico toscano, ma quasi sicuramente un interim. In estate la Figc (a guida Giovanni Malagò?) dovrà decidere a chi dare in mano il calcio azzurro e dopo Antonio Conte in queste ore spunta un altro favorito: Massimiliano Allegri. L'attuale allenatore del Milan, non in un gran periodo di risultati, sarebbe però solo una delle tessere di un mosaico assai complesso che parte da Milano, passa per Coverciano e chiama in causa anche Roma (e la Roma).🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - "Allegri in Nazionale", chi arriva al Milan: terremoto nel calcio italiano Terremoto nel calcio italiano: Gravina lascia la FIGC, si dimette anche BuffonABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione di Gravina e il futuro della Federazione Gabriele Gravina ha annunciato le proprie dimissioni dalla presidenza... Leggi anche: Di Stefano: “Allegri e Conte primi nomi per la Nazionale. Hanno spessore e allure nel nostro calcio” Verso Hellas Verona-Milan: i veri dubbi di formazione di Allegri sono in attacco. Chi sceglierà Max x.com Nazionale, c’è anche Max: Allegri ct, quotazioni in salita Le quotazioni azzurre di Max sono in ascesa perché, a dispetto delle rassicurazioni che arrivano dal Milan riguardo al legame con il suo attuale condottiero, l’ingresso (o no) nella prossima Champio - facebook.com facebook