Le autorità della California hanno dichiarato lo stato di emergenza dopo che un serbatoio contenente migliaia di litri di metacrilato si è danneggiato, rischiando una possibile esplosione. I residenti della zona hanno intentato cause legali contro la società chimica responsabile dell’impianto. Le squadre di emergenza stanno lavorando per contenere il rischio e prevenire un incidente. La situazione rimane critica e sotto costante monitoraggio.

È corsa contro il tempo in California dove le autorità stanno cercando di contenere il rischio di una possibile esplosione o perdita da un serbatoio chimico danneggiato in un impianto nel sud dello Stato. Una crepa trovata nel serbatoio durante il fine settimana potrebbe ridurre il rischio di un’esplosione e non sembra causare perdite. Un ordine di evacuazione è rimasto in vigore per circa 50mila residenti di Garden Grove e delle comunità circostanti. (ANSA FOTO) – Notizie.com I vigili del fuoco sperano di raffreddare la sostanza chimica all’interno del serbatoio per prevenire un’esplosione o una perdita. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Migliaia di litri di metacrilato a un passo dall’esplosione: la California dichiara lo stato di emergenza e i residenti fanno causa al colosso chimico

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