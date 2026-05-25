Durante un'ascensione al K2, un alpinista ha raccontato di aver pianto a 198 metri dalla vetta, fermandosi per riflettere sui compagni deceduti durante le spedizioni. Ha spiegato di aver contato le perdite tra gli amici e di aver pensato a chi aveva perso la vita tentando di raggiungere la cima. L'alpinista ha salito l’Everest quattro volte, rimanendo attivo nelle spedizioni fino ad oggi.

È salito sulla montagna più alta del mondo, l’Everest a 8.848 metri, per ben quattro volte e la sua passione continua ancora oggi. L’alpinista Simone Moro è stato ospite a “Kong” si Rai tre di Fabio Volo, nella puntata di venerdì 22 maggio, è ha raccontato cosa prova chi sfida le vette delle montagne e la forza della natura. “La volta che sono stato di più in vetta è stata un’ora e mezza perché ero arrivato prima dell’alba. Quando è spuntato il primo raggio di sole, mi sono girato e ho visto l’ombra dell’Everest proiettata verso l’India e me la sono goduta”, ha affermato. Poi ha ricordato il momento più difficile: “ Nel 2007 mi sono messo a piangere: ero a 198 metri dalla vetta di fronte al K2, che stavo tentando di raggiungere in inverno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono messo a piangere a 198 metri dalla vetta al K2 perché mi sono fermato. Contavo quanti amici avevo perso, c’è chi è morto perché doveva arrivare in cima”: parla Simone Moro

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