meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente al pomeriggio poche variazioni con prevalenza di cieli soleggiati isolati piovaschi sui rilievi del Piemonte in serata in 80 si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di Alce giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni centrali con Cieli prevalentemente soleggiato in sia mattino che durante le ore pomeridiani su tutti i settori in serata e nottata Ti rinnovano condizioni di tempo stai Comunque al suo dal mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 25-05-2026 ore 19:15

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