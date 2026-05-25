Domani a Manfredonia sono previste temperature massime di circa 20°C e minime di 12°C. Sono attesi venti di intensità moderata da nord-est, con raffiche più forti in serata. La giornata dovrebbe essere caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso e assenza di piogge significative. Il mare sarà mosso, con onde di circa 1,5 metri. Le condizioni atmosferiche influenzeranno gli spostamenti e le attività all'aperto nella zona.

Chi a Manfredonia deve uscire presto, lavorare all'aperto, accompagnare i figli a scuola o programmare una mattinata sul lungomare, una domanda se la fa sempre: meteo Manfredonia domani, come sarà davvero? Non è una curiosità secondaria. In una città affacciata sul golfo, con il vento che può cambiare la percezione del freddo o del caldo nel giro di poche ore, leggere bene le previsioni significa organizzare meglio la giornata. Meteo Manfredonia domani: cosa guardare davvero Quando si controlla il meteo, spesso ci si ferma all'icona del sole o della nuvola. È utile, ma non basta. A Manfredonia contano molto anche il vento, l'umidità e lo stato del mare. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Meteo Manfredonia domani, che tempo farà

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'invenro prende una temporanea pausa

Notizie e thread social correlati

Che tempo farà oggi a Pasqua e domani a Pasquetta: sole e temperature fino a 26 gradi, le previsioni meteoOggi, domenica 5 aprile, si celebra la Pasqua nel 2026 con condizioni meteo favorevoli in tutta Italia.

Meteo, che tempo farà nel weekend?Per il fine settimana, le previsioni indicano che l’anticiclone continuerà a mantenere condizioni di stabilità sulla regione, proteggendo dall’arrivo...

Temi più discussi: Previsione Mari e Venti Puglia; Weekend a Manfredonia: guida pratica agli eventi per famiglie; Tabellino partita Afragolese vs Fidelis Andria; Mari in Puglia le previsioni per Domani.

Meteo di Domenica 24 MaggioA Manfredonia oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso, minima 18°C, massima 27°C. Nel dettaglio: poche nubi al mattino e al pomeriggio, cielo sereno alla sera. Durante la ... ilmeteo.it

Meteo: mercoledì 27 temperature fino a 35°C! Poi cambia qualcosa: la tendenzaIl caldo si intensifica sull'Italia oggi, 24 maggio, in particolare al Nord dove sono attesi picchi di oltre 30 gradi. Isolati temporali al Sud. meteo.it