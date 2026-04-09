Per il fine settimana, le previsioni indicano che l’anticiclone continuerà a mantenere condizioni di stabilità sulla regione, proteggendo dall’arrivo di perturbazioni atmosferiche. Rispetto alle previsioni di alcuni giorni fa, questa situazione si protrarrà più a lungo del previsto, garantendo tempo soleggiato e assenza di piogge. La presenza dell’anticiclone garantirà temperature generalmente elevate e cieli sereni o poco nuvolosi durante tutto il fine settimana.

Rispetto a quanto era emerso nei giorni scorsi, infatti, l'anticiclone resisterà più a lungo eriuscirà infatti a proteggerci con il suo scudo anche nel fine settimana: è questa la novità principale di oggi.Nel corso di Sabato 11 Aprile prevarranno dunque condizioni di tempo stabile, con ampi spazi soleggiati da Nord a Sud; le temperature massime si manterranno in linea con il periodo, con qualche picco di caldo importante in Toscana (26°C a Firenze) ed in Sicilia dove, grazie anche ai venti di Scirocco, sembrerà quasi di essere a Giugno. Condizioni simili anche nella giornata di Domenica 12 Aprile quando avremo ancora un tempo stabile e soleggiato su gran parte della Paese. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Meteo, che tempo farà nel weekend?

Miglioramento con schiarite e poca pioggia: che tempo farà nel weekend, le previsioni meteo dell’espertoDa venerdì 13 a domenica 15 marzo ci attendono schiarite, massime fino a 15 gradi e forse qualche pioggia.

Sole e temperature primaverili: che tempo farà a Roma e Lazio nel weekend, le previsioni meteo dell’espertoDa venerdì 6 a domenica 8 marzo ci attendono sole, massime fino a 20 gradi e forse qualche pioggia.

Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Martedì 20 gennaio 2026

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Previsioni meteo, primavera in piena esplosione grazie all’anticiclone subtropicale: oltre 25°C al Centro NordL'alta pressione è ancora protagonista in Italia: sole e bel tempo lungo tutto lo stivale con temperature anomale, da inizio giugno. meteo.it

Il meteo di Pasqua e Pasquetta: che tempo farà?Come ogni anno per questi due giorni di gite fuori porta e di grigliate con gli amici, ci si chiede che tempo farà. Ecco quale scenario si sta profilando all'orizzonte ... iodonna.it

Buongiorno da #ANSA Queste le previsioni meteo per oggi. https://meteo.ansa.it - facebook.com facebook

#Meteo #Sardegna #9aprile - Cieli poco nuvolosi su tutta la Sardegna, ma con prevalenza di alta pressione. Venti in generale di debole intensità e di provenienza variabile ovunque con mari quasi calmi. Temperature medie comprese tra 12 e 25°C. x.com