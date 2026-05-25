Meta ha usato mamme influencer e psicologi per ripulire la sua immagine | l'accusa del TTP

Meta ha coinvolto mamme influencer, family creator, medici e psicologi per promuovere i suoi strumenti di controllo parentale, secondo un rapporto del Tech Transparency Project. L'organizzazione ha accusato l'azienda di aver utilizzato queste figure per migliorare la propria immagine pubblica. La strategia avrebbe coinvolto centinaia di influencer e professionisti, senza che fosse chiaro se fossero consapevoli del fine promozionale.

Secondo un rapporto realizzato dall'organizzazione Tech Transparency Project (TTP), Meta avrebbe cercato di ripulire la propria immagine arruolando centinaia di mamme influencer, family creator e persino medici e psicologi per promuovere i suoi strumenti di controllo parentale. L'accusa: "Sta provando a cambiare la narrazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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