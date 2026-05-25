Messina allarme servizi | i bambini sono al 98° posto in Italia

Messina si colloca al 98° posto in Italia nella classifica sulla qualità della vita dei bambini, secondo un’indagine presentata al Festival dell’Economia. La valutazione evidenzia carenze nei servizi urbani e sociali offerti alla popolazione infantile, indicando una posizione molto bassa rispetto ad altre città italiane. La classifica si basa su vari indicatori relativi a servizi, sicurezza e opportunità per i bambini, sottolineando criticità nel capoluogo dello Stretto.

Messina scivola al 98° posto nella classifica sulla qualità della vita per i bambini secondo l’indagine presentata al Festival dell’Economia, evidenziando una profonda fragilità nei servizi urbani e sociali del capoluogo dello Stretto. I dati raccolti attraverso sessanta indicatori territoriali descrivono un quadro complesso in cui la città perde terreno rispetto all’anno precedente. Mentre le province del Nord come Firenze, Bolzano e Trieste guidano il benessere nazionale, Messina fatica a trovare un equilibrio anche nel contesto siciliano. In Sicilia, infatti, si osserva una progressione a diverse velocità: Ragusa ed Enna mostrano risultati migliori su alcuni parametri, mentre Palermo e Catania occupano posizioni intermedie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Rapimenti bambini, da Bergamo a Roma i tentativi shock falliti - 1Mattina News 16/02/2026

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