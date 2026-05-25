L'allenatore ha dichiarato che la squadra merita la posizione attuale, anche se si è detto sorpreso dopo la sconfitta a Genova. Ha sottolineato che i troppi ko a San Siro hanno influito sulla classifica. Ha aggiunto che lo stadio sarà pieno nella prossima partita e che la vittoria servirà come ringraziamento ai tifosi che sono stati sempre vicini alla squadra.

"Domani ci sarà lo stadio pieno, la vittoria deve essere un ringraziamento per i tifosi che ci sono stati sempre vicini". Suona lugubre, oggi, la frase pronunciata da Massimiliano Allegri alla vigilia dell’ultima partita, considerando come è andata a finire, poi, a San Siro, davanti agli oltre 74mila spettatori presenti. "Il risultato non possiamo cambiarlo - ha detto Allegri subito dopo la sconfitta contro il Cagliari -. Con cinque sconfitte arrivate in casa meritiamo la posizione in cui abbiamo finito la stagione. Dopo l’1-0 pensavamo quasi di avere già in mano il risultato, ma siamo stati troppo passivi dopo i due gol e abbiamo difeso molto male. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Meritiamo questa posizione». Allegri accetta l’amaro verdetto: "Dopo Genova non me l’aspettavo. Puniti dai troppi ko a San Siro»

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