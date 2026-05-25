Il portiere del Napoli ha espresso apprezzamento per l'ex allenatore, Conte, dopo il secondo posto conquistato dalla squadra in campionato. La stagione si è conclusa con una vittoria contro l’Udinese, che ha contribuito al posizionamento finale. Meret ha commentato positivamente il lavoro svolto durante l'anno, senza fornire ulteriori dettagli o opinioni. La squadra ha chiuso la stagione con 77 punti, confermando il secondo posto in classifica.

Il Napoli chiude la stagione con una vittoria contro l’Udinese e con il secondo posto in classifica. Al termine della gara, Alex Meret ha tracciato il bilancio dell’annata azzurra e ha salutato Antonio Conte, ormai vicino all’addio. Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, il portiere ha sottolineato la soddisfazione per il traguardo raggiunto e per la risposta del gruppo nei momenti più difficili. “Siamo stati bravi a vincerla gestendo il risultato. Volevamo vincere e arrivare secondi e il nostro secondo obiettivo è stato centrato. Bilancio stagionale? A livello di squadra aver vinto un trofeo è stato importante e siamo rimasti in lotta per provare a vincere lo scudetto nonostante i tanti infortuni. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Meret saluta Conte: elogio dopo il secondo posto del Napoli

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