Mercosur Philippot | ‘caffè importato dal Brasile infestato da parassiti e insetti’

Philippot ha affermato che il caffè importato dal Brasile presenta infestazioni di parassiti e insetti. Questa notizia si aggiunge alle 62 tonnellate di carne bovina contaminata da estradiolo e ai polli trovati contaminati in altri lotti. Non ci sono dettagli su eventuali conseguenze o azioni intraprese. La denuncia riguarda specificamente prodotti importati dal Brasile nel quadro delle verifiche sul rispetto degli standard di sicurezza alimentare.

Florian Philippot (presidente del partito francese ‘Les Patriots) scrive su X: ” Orrore assoluto: 63.000 chili di caffè importati dal Brasile nell’ambito dell’accordo UE-Mercosur INFESTATI DA VERMI, parassiti e insetti! (vedi video sotto). Allerta sanitaria questo fine settimana. Si riferisce alle “conseguenze concrete del patologico accordo UE-Mercosur”! Questo accordo è in vigore dal 1° maggio. Questo si aggiunge alle 62 tonnellate di carne bovina brasiliana contaminata da estradiolo, all’80% di polli risultati contaminati da salmonella, ecc. L’UE sta distruggendo la nostra agricoltura E avvelenando il nostro cibo! Per invertire tutto... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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