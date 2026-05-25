La premier sta modificando il suo stile comunicativo a Palazzo Chigi, adottando un tono più formale e istituzionale. La strategia mira a rendere più sobria e ufficiale la sua presenza pubblica, con un cambio di approccio rispetto ai discorsi e alle dichiarazioni precedenti. La trasformazione si concentra sulla riduzione di espressioni informali e sull’adozione di un linguaggio più misurato, in linea con quello tipico di figure istituzionali.

A Palazzo Chigi, la comunicazione della premier Meloni sta subendo una trasformazione radicale che punta a un profilo istituzionale simile a quello di Mattarella. Il cambiamento di accento nella gestione del potere suggerisce una volontà di superare la fase divisiva per abbracciare un ruolo di maggiore equilibrio nazionale. Le espressioni del volto della leader sono meno marcate rispetto al passato e le mimiche che prima caratterizzavano i suoi interventi sembrano essere scomparse. Non si percepiscono più quegli sguardi rivolti verso l’alto o quelle reazioni tipiche della figura politica nota come la Ducetta. In questo nuovo scenario, la premier sembra abbandonare lo stile imperioso, sarcastico e talvolta popolare legato allo slang della Capitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni cambia volto: verso uno stile istituzionale alla Mattarella

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